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Tendürek’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı'nda düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Tendürek’te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı'nda düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde tespit edilen 3 terörist, Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğünce icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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