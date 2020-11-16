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Tenerife - Galatasaray Doğa Sigorta maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR İZLE

Sarı-kırmızılı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi ile karşılaşacak. Peki, Tenerife - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Tenerife - Galatasaray Doğa Sigorta maçı CANLI İZLE LİNKİ | A SPOR İZLE

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine konuk olacak. Peki, Tenerife - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TENERİFE - GALATASARAY DOĞA SİGORTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 ve A Spor'dan eşzamanlı olarak naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye yenilen Galatasaray, ikinci maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibini mağlup etti.

Iberostar Tenerife de Galatasaray gibi grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Zorlu mücadele önce temsilcimiz grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 3. sırada bulunuyor. 

TENERİFE - GALATASARAY DOĞA SİGORTA MAÇI CANLI İZLE

Tedavileri süren Alex Hamilton, Barış Ermiş ve kaptan Göksenin Köksal bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaraylı beş basketbolcunun çift haneli sayı ürettiği Bakken Bears maçında 19 sayılık benç katkısı veren RJ Hunter takımın en skorer ismi oldu. Brock Motum, 17 sayı ve 7 ribauntluk performans sergiledi. Yiğit Arslan ve Darly Macon 13'er sayı, 7'şer asistle maçı tamamladı. Kaptan Göksenin Köksal ise 10 sayılık katkı verdi. Şampiyonlar Ligi’nde iki maçta 20,5 sayı ortalamasıyla Brock Motum temsilcimizin skor lideri olurken, onu 16,5 sayı ortalamasıyla Darly Macon takip ediyor.

İspanya ACB Ligi'nde 10 maçta 9 galibiyeti bulunan Tenerife ekibi, Şampiyonlar Ligi grubunda ise bir galibiyet ve bir yenilgi ile yolunda devam ediyor. 17,3 sayı ortalamasıyla oynayan Gürcü pivot Giorgi Shermadini, rakibin en skorer ismi olarak göze çarpıyor.

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında oynayacağı Türk Telekom karşılaşmasının hazırlıklarına başlayacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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