Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın İspanya'nın Iberostar Tenerife ekibine konuk olacak. Peki, Tenerife - Galatasaray Doğa Sigorta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TENERİFE - GALATASARAY DOĞA SİGORTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Santiago Martin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak izlenebilecek.

Gruptaki ilk maçında İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'ye yenilen Galatasaray, ikinci maçında Danimarka'nın Bakken Bears ekibini mağlup etti.

Iberostar Tenerife de Galatasaray gibi grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyet yaşadı. Zorlu mücadele önce temsilcimiz grupta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 3. sırada bulunuyor.