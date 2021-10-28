Tenevvür ne demek, TDK'ya göre Tenevvür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenevvür ne demek? Tenevvür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenevvür kelimesi. Peki tenevvür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenevvür nedir, tenevvür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENEVVÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenevvür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tenevvür kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenevvür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aydınlanma



TENEVVÜR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tenevvür etmek

