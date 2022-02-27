Tenezzüh ne demek, TDK'ya göre Tenezzüh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenezzüh ne demek? Tenezzüh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenezzüh kelimesi. Peki tenezzüh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenezzüh nedir, tenezzüh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENEZZÜH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenezzüh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tenezzüh kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenezzüh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gezinti

