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Tenezzüh ne demek, TDK'ya göre Tenezzüh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tenezzüh kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tenezzüh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tenezzüh nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tenezzüh kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tenezzüh ne demek, TDK'ya göre Tenezzüh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenezzüh ne demek? Tenezzüh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenezzüh kelimesi. Peki tenezzüh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenezzüh nedir, tenezzüh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TENEZZÜH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenezzüh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tenezzüh kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenezzüh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gezinti

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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