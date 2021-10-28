Tenezzül ne demek, TDK'ya göre Tenezzül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tenezzül ne demek? Tenezzül TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tenezzül kelimesi. Peki tenezzül ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tenezzül nedir, tenezzül kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENEZZÜL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tenezzül kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tenezzül kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tenezzül kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendi durumundan daha aşağıdaki bir işi, bir durumu kabul etme

- Alçak gönüllü gösterme



TENEZZÜL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tenezzül etmek

