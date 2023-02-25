Teng Yi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teng Yi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teng Yi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Teng Yi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Teng Yi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teng Yi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teng Yi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teng Yi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teng Yi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teng Yi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teng Yi 20 Şubat 1990 tarihinde Guiyang, Guizhou şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 弋腾 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teng Yi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Teng Yi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Teng Yi'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teng Yi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teng Yi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Teng Yi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teng Yi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2009 yılında FC Metz B

1 Temmuz 2010 yılında FC Metz

1 Temmuz 2011 yılında SZ Ruby

1 Ocak 2013 yılında GZ Evergrande

10 Şubat 2014 yılında Liaoning FC

31 Aralık 2014 yılında GZ Evergrande

22 Haziran 2015 yılında HZ Greentown

31 Aralık 2015 yılında GZ Evergrande

10 Şubat 2016 yılında BJ Renhe

31 Aralık 2016 yılında GZ Evergrande

1 Ocak 2017 yılında GZ R&F

Teng Yi kimdir

Teng Yi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teng Yi şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guiyang FC Chemicals, Chongqing Lifan F.C., Chengdu Blades F.C.

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Teng Yi nereli

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