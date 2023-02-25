Tengda Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tengda Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tengda Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tengda Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tengda Wang 18 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王腾达 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tengda Wang Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Tengda Wang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Tengda Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tengda Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Tengda Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tengda Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında DL Pro

Tengda Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tengda Wang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.