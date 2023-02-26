Tengo Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tengo Pipia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tengo Pipia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tengo Pipia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tengo Pipia 4 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da თენგო ფიფია şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tengo Pipia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kolkheti Khobi futbol takımında oynamaktadır. Kolkheti Khobi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Tengo Pipia'nin Kolkheti Khobi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tengo Pipia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tengo Pipia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tengo Pipia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tengo Pipia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Kolkheti Khobi

Tengo Pipia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tengo Pipia şuan Kolkheti Khobi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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