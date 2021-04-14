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Tenis camiasının acı kaybı! Can Üner hayatını kaybetti!

Bir süredir kanser tedavisi gören Türk tenis tarihinin önemli antrenörlerinden olan Can Üner hayata gözlerini yumdu. Üner, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Tenis camiasının acı kaybı! Can Üner hayatını kaybetti!

Bir süredir kanser tedavisi gören Türk tenis tarihinin önemli antrenörlerinden Can Üner, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan gibi tenisçilerin koçluğunu da yapan Can Üner, 47 yaşında hayata gözlerini yumdu. Üner'in vefatı sonrası Türkiye Tenis Federasyonu'ndan şu açıklama yapıldı:

"Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan'ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun."

(İHA)

Tenis camiasının acı kaybı! Can Üner hayatını kaybetti!

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