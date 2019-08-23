Tenis yaz okulu tam gaz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis İl Temsilciliği tarafından açılan tenis yaz okulu çalışmaları sürüyor. Gazi Paşa Ortaokulu Spor Salonu'nda verilen kursa sporcuların katılım oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

Tenis antrenörü Mevlüde Akın yönetiminde devam eden tenis antrenmanları haftanın 5 günü 3 grup halinde yapılıyor. İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan minik ve yıldız sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Akın'dan tam not aldılar.

Devam eden yaz okulu ile ilgili açıklama yapan tenis antrenörü Mevlüde Akın, yaz okulu çalışmalarında sona yaklaştıklarını söyledi. Akın, "Yaz okulumuzun sonuna yaklaştık. Haftada 5 gün 3 grup halinde Gazi Paşa Ortaokulu Spor Salonu'nda antrenmanlar yapıyoruz. Çocuklarımız yaz tatilini dolu dolu geçirdiler. Yaklaşık 10 gün sonra yaz okulumuz bitecek. Güzel bir yaz dönemi geçirdik. İyi sporcular yetiştirdik. Bizleri yaz okulunda yalnız bırakmayan velilere çok teşekkür ediyorum. Sivas'taki tenisin altyapısı giderek gelişiyor" dedi.

Kaynak: İHA