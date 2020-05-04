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Teniste müsabakalar ve kurslar 4 Haziran'a kadar ertelendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm müsabakaların ve kursların 4 Haziran'a kadar ertelendiğini duyurdu.Federasyondan yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın...

Teniste müsabakalar ve kurslar 4 Haziran'a kadar ertelendi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm müsabakaların ve kursların 4 Haziran'a kadar ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın almış olduğu karar gereğince federasyonumuzun tüm müsabakaları ve kursları 4 Haziran 2020'ye kadar ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA




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