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Teniste Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvası ertelendi

İSTANBUL (AA) - Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği...

Teniste Rogers Kupası'nın kadınlar turnuvası ertelendi

İSTANBUL (AA) - Kanada'nın Montreal kentinde 7-16 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan Rogers Kupası'nın kadınlar tenis turnuvası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Tennis Canada'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, turnuvanın 6-15 Ağustos 2021'de düzenleneceği aktarıldı.

Öte yandan, Toronto şehrinde 8-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan erkekler turnuvasına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA




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