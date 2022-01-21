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Tennure ne demek, TDK'ya göre Tennure kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tennure kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tennure ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tennure nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tennure kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tennure ne demek, TDK'ya göre Tennure kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tennure ne demek? Tennure TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tennure kelimesi. Peki tennure ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tennure nedir, tennure kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TENNURE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tennure kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tennure kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tennure kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mevlevi dervişlerinin giydiği kolsuz, yakasız, yırtmaçlı, beli kırmalı, uzun ve geniş giysi

TENNURE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O tennurelerin elvan elvan renkleri ve bu renklerin göz alıcı, baş döndürücü kasırgası...

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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