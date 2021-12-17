Tensik ne demek, TDK'ya göre Tensik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tensik ne demek? Tensik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tensik kelimesi. Peki tensik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tensik nedir, tensik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TENSİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tensik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tensik kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tensik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzenleme, düzeltme, yoluna koyma



TENSİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tensik etmek

