Tenton Yenne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tenton Yenne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tenton Yenne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Tenton Yenne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Tenton Yenne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tenton Yenne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Tenton Yenne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tenton Yenne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tenton Yenne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tenton Yenne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tenton Yenne 7 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tenton Yenne Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GBS Group (International) yapmaktadır. Tenton Yenne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Tenton Yenne'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Tenton Yenne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tenton Yenne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Tenton Yenne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tenton Yenne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2018 yılında AS Trencin U19

15 Ocak 2019 yılında GBS Academy

16 Temmuz 2019 yılında FK Senica

21 Ocak 2021 yılında MSK Zilina B

16 Şubat 2022 yılında SC Noravank

7 Temmuz 2022 yılında Ararat-Armenia

Tenton Yenne kimdir

Tenton Yenne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tenton Yenne şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Tenton Yenne nereli

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