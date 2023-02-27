Teo Herr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teo Herr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teo Herr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teo Herr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teo Herr 12 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teo Herr Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GO FOOTBALL yapmaktadır. Teo Herr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Teo Herr'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teo Herr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teo Herr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teo Herr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teo Herr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille U19

18 Eylül 2019 yılında Saarbrücken

28 Ocak 2021 yılında E. Ettelbrück

Teo Herr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teo Herr şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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