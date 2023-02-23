Teodor Erhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Erhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodor Erhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodor Erhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodor Erhan 9 Ağustos 2003 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodor Erhan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına - tarihinde katılmıştır. Teodor Erhan'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teodor Erhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teodor Erhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teodor Erhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodor Erhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodor Erhan şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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