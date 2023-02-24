Teodor Kostov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Kostov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodor Kostov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodor Kostov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodor Kostov 19 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Теодор Николаев Костов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodor Kostov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Teodor Kostov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Teodor Kostov'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Teodor Kostov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teodor Kostov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teodor Kostov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodor Kostov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Neftochimik

1 Temmuz 2021 yılında Dunav

Teodor Kostov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodor Kostov şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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