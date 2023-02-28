Teodor Lungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodor Lungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodor Lungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodor Lungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodor Lungu 12 Haziran 1995 tarihinde Ialoveni şehrinde doğmuştur. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodor Lungu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Teodor Lungu'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Teodor Lungu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lungu25/

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Teodor Lungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teodor Lungu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Teodor Lungu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodor Lungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2018 yılında Foresta Suceava

16 Ocak 2020 yılında Dacia Buiucani

8 Ocak 2021 yılında Sfintul Gheor.

6 Eylül 2022 yılında USD Gardolo

6 Ocak 2023 yılında Petrocub

Teodor Lungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodor Lungu şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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