Teodoro Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodoro Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teodoro Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Teodoro Paredes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Teodoro Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodoro Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Teodoro Paredes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teodoro Paredes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teodoro Paredes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teodoro Paredes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teodoro Paredes 1 Nisan 1993 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Teodoro Paul Paredes Pavón şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teodoro Paredes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sebastian Eduardo Olivieri yapmaktadır. Teodoro Paredes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cumbayá FC futbol takımında oynamaktadır. Cumbayá FC takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Teodoro Paredes'nin Cumbayá FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Teodoro Paredes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teodoro Paredes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Teodoro Paredes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teodoro Paredes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Sol de América

31 Aralık 2015 yılında Cerro Porteño

6 Ocak 2016 yılında Rubio Ñú

30 Haziran 2016 yılında Cerro Porteño

1 Ağustos 2016 yılında Rafaela

30 Haziran 2017 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2018 yılında Nacional

2 Temmuz 2018 yılında Newell's

30 Haziran 2019 yılında Nacional

23 Temmuz 2019 yılında Bolívar

3 Ekim 2020 yılında CS San Lorenzo

1 Ocak 2021 yılında Wilstermann

1 Haziran 2021 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2022 yılında Cumbayá FC

Teodoro Paredes kimdir

Teodoro Paredes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teodoro Paredes şuan Cumbayá FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Teodoro Paredes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Teodoro Paredes nereli

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