Teogoni ne demek, TDK'ya göre Teogoni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teogoni ne demek? Teogoni TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teogoni kelimesi. Peki teogoni ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teogoni nedir, teogoni kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEOGONİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teogoni kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teogoni kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teogoni kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrıların meydana gelişi hakkında bilgi

