Teolog ne demek, TDK'ya göre Teolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teolog ne demek? Teolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teolog kelimesi. Peki teolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teolog nedir, teolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı bilimci

