Spor Toto 1. Lig: Bandırmaspor – BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Uzman isim açıkladı: Salgında rahatlama Şubat sonunda olacakSpor Toto 1. Lig: Ankaragücü – Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Altınordu – İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kadına şiddet sanatçı da dinlemiyor! Seranay Sarıkaya'nın aracına tekme atıp küfürler savurdu! İşin boyutu tacize kadar gitti!AK Parti'den kripto para yasası için açıklama! Kapsamı netleşiyor: Yasaklayıcı değil, vatandaşın mağduriyetini önleyici olacakSpor Toto 1. Lig: Manisa FK – Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor– Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Teolog ne demek, TDK'ya göre Teolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Spor Toto 1. Lig: Samsunspor – Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Teolog ne demek, TDK'ya göre Teolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teolog ne demek, TDK'ya göre Teolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teolog kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teolog nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teolog kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teolog ne demek, TDK'ya göre Teolog kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teolog ne demek? Teolog TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teolog kelimesi. Peki teolog ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teolog nedir, teolog kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TEOLOG NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teolog kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teolog kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teolog kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanrı bilimci

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT