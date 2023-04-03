Teoman Akmestanli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teoman Akmestanli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teoman Akmestanli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teoman Akmestanli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teoman Akmestanli 30 Ocak 2002 tarihinde Weißenburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Teoman Akmestanlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teoman Akmestanli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Teoman Akmestanli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Teoman Akmestanli'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Teoman Akmestanli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Teoman Akmestanli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teoman Akmestanli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teoman Akmestanli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2019 yılında Magdeburg U19

9 Temmuz 2021 yılında VfB Eichstätt

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Teoman Akmestanli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teoman Akmestanli şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Bursaspor (2013-2016), TSV Weißenburg (2016-2017), 1.FC Nürnberg (2017-2019), 1.FC Magdeburg (2019-2021)

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