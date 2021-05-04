Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ulusal Kanal'ın sunucularından olan Teoman Alili'nin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Peki Teoman Alili kimdir? Nereli, kaç yaşında neden vefat etti? İşte merak edilen ayrıntılar....

TEOMAN ALİLİ KİMDİR?

15 Şubat 1978'te İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokulu Vatan İlkokulu'nda orta okul ve liseyi Rıfat Canayakın Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında lisanslı basketbolcu olarak çeşitli takımlarda spor yaptı. Üniversite eğtimi için Makedonya Kiril Metodi Üniversitesi Yüksek Basketbol Antrenörlüğü bölümüne girdi.

Öğrencilik yılları zamanında aktif olarak Yugoslavya iç savaşını yaşadı, Yugoslavya'nın birliğini savunan gruplarla birlikte çalıştı. 2000 yılından itibaren aynı zamanda Ulusal Kanal'da çalıştı. Ergenekon kumpası döneminde göz altına alındı ve Türk vatandaşı olmadığı gerekçesiyle sınır dışı edildi. Uzun süre yurtdışında yaşayan Teoman Alili Makedonya'da evlendi ve Türkiye'ye döndü.

Yugoslavya Dersleri, Küresel Irkçılığın Kurbanları ve Balkan Hikayeleri isimli yayımlanmış üç kitabı olan Teoman Alili'nin Atatürk'ün Ata Yurdu Kocacık ve Adı Yasaklı Ülke isimli iki belgesel çalışması da bulunmaktadır.

KAÇ YAŞINDA NEDEN VEFAT ETTİ?

Koronavirüse yakalan ve bir süredir koronavirüs tedavsi gören Teoman Alili, tedavi gördüğü hastanede kovid-19'a yenik düşerek 43 yaşında hayatını kaybetti.