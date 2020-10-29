Yazar Rıfat Ilgaz'ın usta kaleminden çıkan Hababam Sınıfının serisinin Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde oynayan ve Yeşilçam'a adım atan Teoman Ayık Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Bu kapsamda Teoman Ayık kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

TEOMAN AYIK KİMDİR?

Teoman Ayık, 3 Nisan 1959 yılında Sivas'ta dünyaya kaldı. Sanat okulu mezunu olan Teoman Ayık, Yeşilçam’a; 1975 yılında çekilen, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı isimli filmde öğrenci rolünü üstlenerek girmiştir. 50’nin üzerinde sinema dizi ile ekranlarda yer almış, son dönemde ise Yeşilay tarafından sigaraya karşı başlatılan kampanyanın kamu spot filminde Sigarayı Acilen Bırakman Lazım repliği ile sosyal medyada bir çok kişiye sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmuştur.

TEOMAN AYIK KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Aslen Sivaslı olan Teoman Ayık, 61 yaşındadır.

Teoman Ayık'ın rol aldığı dizi ve filmler:

-Damgalı Adam

-Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

- Hababam Sınıfı Tatilde

-Yarın Cumartesi

-Sarışın mı Esmer mi

-Pamuk Hemşire

-Can mı Dayanır

-Ecelin Gölgesinde

- Krallığın Bedeli

-Tanrı Şahidimdir

- Affet Allahım

-Acılarla Yaşamak

- Dilan

- Hüzün Rüzgarları

-Düzen

-Dönüş

- Koçero

-Töre

-Afacanlar Sınıfı

-Görev

- Veledi Zurna

- Altın Horoz

-Kara Bela

- Son Tatil

-Yaprak Dökümü

- Kurtdereli Mehmet

-Hünkarın Bir Günü

- Savcı

-Kenar Mahalle

- Sen Küçüksün

- Türkü Filmi

- Ver Elini İstanbul

-Oğlum İçin