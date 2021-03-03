Teoman Sancar, Abdulkadir Selvi'ye konuştu: Kasetle şantaj yapıp 1 milyon dolar istediler!

Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan 'eşcinsellik, yolsuzluk ve taciz' iddialarının ardından partisinden istifa eden Teoman Sancar, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selviye, kasetle kendisine şantaj yapılarak 1 milyon dolar istendiğini söyledi. Parayı vermediğini belirten Sancar, "Vermedim tabii, niye vereyim? Affedersiniz neyle ilgili kendimi aklayacağım? Tacizci değilim, tecavüzcü değilim, eşcinsel değilim. Pazarlığını yapmadım, gittim şikayet ettim." ifadelerini kullandı.

KASET VE ŞANTAJIN SİYASETTEKİ ÖNEMİ

Sancar'ın Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından bir kişinin gözaltına alındığını hatırlatan Abdulkadir Selvi, kaset ve şantaj iddialarının siyasi açıdan önemine değinerek geçmişte bu sebeple partisinden istifa etmek zorunda kalan isimleri vurguladı. Bu sebeple, kasetle yapılan şantajın siyasi hedefler içerdiğini vurgulayan Selvi, Sancar'a yapılan kaset şantajında ise söz konusu isteğin para olduğunu ancak Sancar ödeme yapmayınca Denizli’den Ankara’ya, CHP Genel Merkezi’ne uzanan trafik yaşanmış olduğunu aktardı.

'İTİRAFLAR RAHATLATMIŞ'

Sancar'ın eşine, çocuklarına, babasına ve ağabeyine pdikolojik sıkıntılar yaşatıldığını aktaran Selvi, soruşturma açılmasının arıdndan şantajcıların yakalanması ve bunu para için yaptıklarını itiraf etmeleri üzerine Sancar'ın biraz rahatladığını ve soruşturmanın tamamlanmasıyla her şeyin netlik kazanacağına inandığını yazdı.

ÜÇÜNÜ BİR GÜNDE Mİ BULDUNUZ?

Sancar'ın, konuşması boyunca şantajcı çetenin saldırısına maruz kaldığını ifade ettiğini anlatan Selvi, ifadelerini "Ataşehir-Bodrum-Kuşadası ihale yolsuzluğu, ardından bir tecavüz vakası, ardından eşcinsellik. İki buçuk yıldır milletvekili olarak madem böyle bir ilişkilerim vardı da üçünü bir günde mi buldunuz?" sözleriyle anlattığını belirtti.

Sancar'ı en çok yaralayan şeyin kaset şantajıyla maruz kaldığı eşcinsellik iddialarının olduğunu belirten Hürriyet yazarı, Sancar'ın 'ortada çok pis bir kumpas olduğunu, ne taciz tecavüz, ne eşcinsellik ne de yolsuzluk içinde olmadığını ortaya koyacağını ancak bunun için soruşturmanın bitmesini beklediğini' söyledi.

Kendisine şantaj yapanları yaklaşık bir hafta, 10 gün önce savcılığa şikayet ettiğini belirten Sancar, geçtiğimiz cumartesi günü ise CHP Genel Merkezi'nin talebi üzerine partisinden istifa ettiğini belirtti.