Teori ne demek, TDK'ya göre Teori kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teori ne demek? Teori TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teori kelimesi. Peki teori ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teori nedir, teori kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEORİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teori kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teori kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre teori kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuram



TEORİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Alışılmış kalıpların çok dışında yeni fikir akımları, modern teoriler konuşulurdu o dünyada.



TEORİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- komplo teorisi, Güneş Dil Teorisi

