TEPAL’de İsmet Kurutaç güven tazeledi

Avrupa Palet Birliği'nin (EPAL) Türkiye Ulusal Komitesi TEPAL'in olağan genel kurulunda mevcut başkan İsmet Kurutaç güven tazeledi.

İstanbul Beylikdüzü'deki Fuar Manesol Otel'de gerçekleştirilen genel kurula EPAL CEO'su Christian Kühnhol ve EPAL Genel Müdürü Thomas Beenen de katıldı. Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okunup ibrâ edildi. Daha sonra tek liste ile yapılan seçimde İsmet Kurutaç başkan seçilirken, Ender Akşar başkan yardımcısı, Serkan Yurteri Sayman, Mustafa Türker, Mehmet Gökbayrak ve Süleyman İğci yönetim kurulu üyesi oldular.

genel kurul sonunda konuşan Başkan İsmet Kurutaç, verdikleri destek için üyelere teşekkür etti. Başkan Kurutaç, Türkiye'deki EPAL palet piyasasını canlandırmak, sahte üreticilerle mücâdele etmek ve TEPAL üyeleri arasındaki iş birliğini geliştirmek için yeni dönemde de var güçleri ile çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İsmet Kurutaç, EPAL paletlerin kullanıcılarına yüksek kalite ve tekrar kullanma avantajı sağladığını ve EPAL paletlere ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Ekim ayında EPAL palet kullanıcıları için Antalya'da bir seminer düzenledik. Bu seminerde EPAL havuz sisteminin Türkiye'de işlerlik kazanması için yapılacakları anlattık. Türkiye'de Havuz Sistemi'nin kurulması için EPAL ile de belirli konularda anlaştık. Yeni dönemde bu sitemin kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

EPAL paletlere gösterilen ilginin Türkiye'de de sürekli arttığını belirten İsmet Kurutaç, ihracatçı firmaların yanı sıra iç pazarda da EPAL lisansı ile üretilen paletlerin yaygınlaştırılması için çalışacaklarını söyledi. EPAL'in dünyanın en güvenilir ürün taşıma sistemi olduğuna vurgu yapan Kurutaç, "Birlik ve beraberlik içinde çalışarak pazar payımızı arttıracağız. Bunu yaparken lisans almadan sahte üretim yapanların üyelerimiz ile haksız rekâbetini önlemek için EPAL ile uyumlu çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye'deki kalite çıtamızı daha yukarıya taşıyarak müşterilerimizin bize duyduğu güveni arttıracağız" dedi.

Tüketicileri sahte EPAL paletler konusunda da uyaran İsmet Kurutaç, EPAL palet üreticilerinin geçerli lisansa sahip olmasının mecburi olduğuna vurgu yaptı. Sıfır veya ikinci el EPAL palet almak isteyenlerin satın alacakları firmalardan lisans istemesini isteyen Kurutaç, "Firmalar güncel lisanslarını ibraz etmek zorundadır. Şüphelendiğiniz durumda derneğimizin www.tepal-epal.com sitesine girerek lisanslı firmalar bölümünden kontrol edebilirsiniz ve derneğimizi arayıp bilgi alabilirsiniz" dedi.

Kaynak: İHA