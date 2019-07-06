Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç adına 10 fidan

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Boyacıoğlu Mahalle Muhtarı Volkan Atak ve azaları ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahalle muhtarları ile görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda Boyacıoğlu Mahalle Muhtarı Volkan Atak ve azaları, Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Buluşmada Atak, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Başkan Ataç'a mahalle sakinlerinin memnuniyet ve teşekkürlerini iletti. Atak ayrıca TEMA'ya Başkan Ataç adına bağışladıkları 10 adet fidanın belgesini de kendisine takdim etti.

Ziyaretten ve adına yapılan fidan bağışından dolayı duyduğu mutluluğu belirten Başkan Ataç da "Teşekkür ediyorum, bu bağış gerçekten benim için çok büyük anlam taşıyor. Çünkü ekiplerimiz ile birlikte, köylerimiz mahalle statüsü kazandığı günden bu yana fedakarca bir çalışma sürdürüyoruz. Kırsal mahallelerimizi, kent merkezimizdeki hiçbir mahallemizden ayırmadık. Kırsalda yaşayan vatandaşlarımız da belediyemizin hizmetlerinden herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanıyor. Diliyorum ki gelecek dönemde de hep birlikte; kentiyle-kırsalıyla daha güzel, daha yaşanabilir bir Tepebaşı'nı geleceğe taşıyacağız. Birlik ve beraberliğimiz sürdüğü müddetçe daha güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA