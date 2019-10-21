Tepebaşı Belediyesi’ni minik ziyaretçileri

Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret eden Mualla Zeyrek İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi 40 çocuk, belediye faaliyetlerini öğrenme şansı buldu.

Tepebaşı Belediyesi, Mualla Zeyrek İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi 40 çocuğu misafir etti. Hayat Bilgisi dersi kapsamında Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret eden minikler, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Meslek Tanıtımları konulu bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda belediye müdürlükleri tarafından, belediyenin görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyetler ele alındı. Bu kapsamda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere bilgiler verildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında doğrudan bilgiler edinen öğrenciler, merak ettikleri soruları yetkililere yöneltme şansı da buldu.

Kaynak: İHA