Tepebaşı’nda 50 kurs için kayıt işlemleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri 2019 Bahar Dönemi Kursları, 41 farklı branşta toplam 50 kurs ile hizmet verecek. Bin 250 gencin yararlanacağı kursların kayıt işlemleri ise 10 Şubat Pazar günü saat 11.00'de başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2019 yılının bahar döneminde gerçekleştirilecek 41 farklı branşta toplam 50 kurs için kayıt işlemleri 10 Şubat Pazar günü, saat 11.00'de 29 Ekim Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

17-30 yaş arasındaki gençlerin ücretsiz olarak kayıt olabileceği kurslardan toplamda bin 250 kursiyer faydalanabilecek. Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi'nde açılacak kurslar arasında; İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca, işaret dili, diksiyon, yoga, Wing Tzun, beslenme ve diyet atölyesi, grafiti, bilgisayar ve programlamaya giriş, latin dansları, öykü yazarlığı, moda tasarım, çizim atölyesi, münazara, mantık ve algoritma, pilates, cam şaloma, heykel, sabundan çiçek yapım atölyesi gibi geniş bir yelpazede ve geliştirici yönleri ile dikkat çeken eğitimler yer alıyor.

Öte yandan kurs kayıtları sırasında sivil toplum kuruluşları da açtıkları stantlar ile kendilerini tanıtıp, gençleri gönüllü olmaya teşvik edecek. Ayrıca Avrupa eğitimleri kapsamında düzenlenecek olan Avrupa Dayanışma Programı Bilgilendirme Toplantıları 21 Şubat, 12 Mart, 11 Nisan ve 9 Mayıs tarihlerinde, 18.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Kurslar ve kayıt işlemleri ile ilgili bilgi almak isteyenler (0222) 323 85 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek. Gençlik Merkezleri sosyal medya hesaplarına ise facebook.com/esktgm, instagram.com/esktgm ve twitter.com/esktgm adreslerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: İHA