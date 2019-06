Tepebaşı’nda çalışmalar temiz bir çevre için

Tepebaşı Belediyesi, temiz bir çevre için gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı ücretsiz olarak alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mavi Masa'ya ulaşan kent sakinlerinin bahçe ve budama atıklarından kül ve cüruf atıklarına, mobilya ve ev eşyası atıklarından tadilat atıklarına kadar her türlü atığı, gelen talepler doğrultusunda evlerinden teslim alıyor. Ekipler; bahçe ve budama atıklarını Cuma günleri, kül ve cüruf atıklarını her gün 19.00-23.00 saatleri arası, mobilya ve ev eşyası atıkları Çarşamba günleri ve tadilat atıklarını 5 çuvala kadar ücretsiz olmak üzere Salı ve Çarşamba günleri alıyor. Temizlik hizmetlerinden faydalanmak ve konu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.

Öte yandan yetkililer, çöp çıkarma saatlerinin her gün 19.00-23.00 arası olduğunu belirterek vatandaşlardan konuya duyarlı olmaları için ricada bulundu.

Kaynak: İHA