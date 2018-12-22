Tepebaşı’nda mahalle ziyaretleri devam ediyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç; Gündüzler, Kızılcaören ve Yakakayı mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Dt. Ahmet Ataç, kırsal mahallelerde yaşayan Eskişehirliler ile her fırsatta bir araya gelmeye çalıştığını aktardı. İlk olarak Kızılcaören Mahallesi'nde "Hoş Geldin Bebek" ziyaretinde bulunan Ataç, Kavas ailesinin ikiz bebek sevincini paylaştı. 6 aylık ikizlerin anne ve babası Seda - Okan Kavas çiftini tebrik etti. Bebekler Hasan ve Emine'yi de kucağına alarak sevdi. Belediye Başkanı Ataç'ın bir sonraki durağı ise Gündüzler Mahallesi'nde bulunan kahvehane oldu. Burada mahalle sakinleri ile birlikte çay içen Ataç, belediye hizmetleri hakkında bilgiler verip, vatandaşların talepleri dinledi. Vefat eden mahalle sakinlerinden Mehmet İnan'ın evini ziyaret eden Ahmet Ataç, merhumun ailesine taziye dileklerini iletti. 3 kırsal mahalledeki temaslarını değerlendiren Başkan Ataç, "Tepebaşı ailesi, sadece Tepebaşı kent merkezini değil, en uzak noktaya kadar tüm insanlarımızı kapsayan büyük bir aile. Bugünde Kızılcaören, Gündüzler ve Yakakayı Mahallelerimizin sakinleri ile bir araya geldik. Bir evde sevinci, bir evde acıyı paylaştık. Çünkü aile olmak bunu gerektirir. Bizleri her zaman olduğu gibi samimiyetle karşılayarak evlerinden, sofralarından ayırmayan hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA