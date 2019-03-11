Tepebaşı’nda Topluma Hizmet Uygulamaları dersi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nin kent üniversiteleri ve gönüllüler işbirliğinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) 210 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Eylül Gençlik Merkezi, hizmete açıldığı 3 Mart tarihinden itibaren eğitim çalışmalarına ev sahipliği yapmaya başladı. Gençlik Merkezleri, 2012 yılından beri gönüllülerin ve üniversitelerinin desteği ile yürüttüğü sosyal sorumluluk programları ile gençlerin aktif gönüllü olarak sosyal hayata katılımını desteklerken; toplumun dezavantajlı kesimlerinde yaşanan sorunlara çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Topluma Hizmet Uygulamaları (THU) dersi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nin çeşitli fakülte ve bölümlerinden öğrencilerin katılımı ile her yıl bahar ve güz dönemlerinde Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2012 yılından beri koordine edilen bir toplumsal gönüllülük programı olarak sürüyor. Gençlik Merkezlerine, THU dersi kapsamında kayıt yaptıran öğrenci sayısı 2019 bahar döneminde 210'a ulaşırken; 2012 yılından beri katılan toplam öğrenci sayısı ise bin 700 oldu.

Ders kapsamında öğrencilerin başvuruları üniversitelerde danışman öğretim üyelerinin yönlendirmesi ile internet üzerinden yapılıyor ve dönem sonunda gençlerin etkinliklere katıldığını belgeleyen bir rapor ile yine danışman öğretim üyelerine Gençlik Merkezleri tarafından sunuluyor. Gençlik Merkezleri, gerçekleştirdiği diğer faaliyetlerde olduğu gibi THU dersi kapsamında da tüm gençlerin iletişim, toplumsal katılım, sosyalleşme becerilerini geliştirmeleri için olanak sağlıyor.

Kaynak: İHA