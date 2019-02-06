Tepebaşı’nda yenileme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi ve kırsal mahallelerde olmak üzere pek çok noktada gerçekleştirdiği yenileme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yol ve kaldırım iyileştirme çalışmalarına çok sayıda noktada eş zamanlı olarak devam ediyor. Ekipler bu kapsamda Sakintepe, Çukurhisar, Muttalip, Cumhuriyet, Batıkent ve Çamlıca Mahallelerinde yol iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ayrıca Sütlüce ve Esentepe Mahallelerinde kilit taş tamiri ve Ömerağa Mahallesi'nde de tretuvar yenileme işlemi yaptı.

Kırsal ve kent merkezinde süren çalışmalardan ötürü mahalle sakinleri de memnuniyetini ifade ederken, Tepebaşı Belediyesi yetkilileri gerekli çalışmaların planlanan program çerçevesinde devam edeceği bilgisini verdi.

Kaynak: İHA