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Tepebaşı’ndan kan bağışına destek

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi personeli Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Tepebaşı’ndan kan bağışına destek

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi personeli Kızılay ile ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına destek oldu.

Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Kızılay yetkililerinin ortak çalışması ile belediye personeli kan bağışında bulunarak Kızılay'a destek verdi. Belediye personeli, hizmet binasında düzenlenen kampanyaya yoğun ilgi gösterdi. Kızılay'ın uzman personeli eşliğinde kan veren belediye personeli, herkesin kan bağışı kampanyalarına destek olması gerektiğinin de altını çizdi.

Tepebaşı’ndan kan bağışına destek

Tepebaşı’ndan kan bağışına destek

Kaynak: İHA

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