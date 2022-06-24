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  3. Tepemize çıktılar! Afgan kız "Ülkeniz batacak" sözleriyle gündem olmuştu! Utanmadan bir paylaşım daha yaptı! "Türklerin salak olduğunu biliyordum"

Tepemize çıktılar! Afgan kız "Ülkeniz batacak" sözleriyle gündem olmuştu! Utanmadan bir paylaşım daha yaptı! "Türklerin salak olduğunu biliyordum"

Paylaşımıyla Türkiye ve Türkleri hedef alan, söyledikleriyle saç yolduran Afgan uyruklu genç kız sosyal medyanın gündemine oturdu.

TikTok'ta paylaşım yapan "madoghawsi2412" isimli Afgan uyruklu bir genç kız, sarf ettiği sözlerle ağızları açık bıraktı. Türkiye'de yaşam sürdüğü öğrenilen Mado Ghawsi, Ümit Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak Türklere ve Türkiye'ye acımasız sözler sarf etti. "Ülkeniz en dibine kadar batacak" şeklinde tehditler savuran kullanıcı, çok sayıda hakaret ve tehdit yorumu aldı.

Tepemize çıktılar! Afgan kız Ülkeniz batacak sözleriyle gündem olmuştu! Utanmadan bir paylaşım daha yaptı! Türklerin salak olduğunu biliyordum

"BİTECEKSİNİZ, BİTİYORSUNUZ DA"

Türkiye'de sığınma hakkı verilen genç kadın, "Görürsünüz çok yakında ülkeniz en dibe kadar batacak, batıyorsunuz da. Biteceksiniz, bitiyorsunuz da" ifadelerini kullanması Türk kullanıcılarını harekete geçirdi. Yorumlarda Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve bakanlıklara çağrı yapan binlerce kişi, Afgan uyruklu Mado Ghawsi'ye "Nankörsün" şeklinde yorum yaptı.

Tepemize çıktılar! Afgan kız Ülkeniz batacak sözleriyle gündem olmuştu! Utanmadan bir paylaşım daha yaptı! Türklerin salak olduğunu biliyordum

"TÜRKLER SİZ SALAKSINIZ"

Tepki çeken videosunu kısa süre sonra kaldıran Mado, kendisine gelen "Neden videoyu kaldırdın?" sorusuna, "Türkler siz sapık mısınız? Salak mısınız? Salak olduğunuzu biliyorum. Videoyu kaldırdım çünkü siz pisliklerle uğraşacak halim yok. Sesimi duydunuz mu? Duydunuz. O bana yeter" şeklinde yanıt verdi.

 Tepemize çıktılar! Afgan kız Ülkeniz batacak sözleriyle gündem olmuştu! Utanmadan bir paylaşım daha yaptı! Türklerin salak olduğunu biliyordum

Bölge Gündem Editör Ekibi
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