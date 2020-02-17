Tepki çeken dizilere RTÜK’ten ceza yağmuru

Son dönemde tepki çeken sahneleri nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet alan dizi-filmler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) son toplantısında ele alındı. Kurul, ele alınan raporlara göre bazı dizi ve filmlere cezalar kesti.

Son dönemde tepki çeken sahneleri nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet alan dizi ve filmler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun son toplantısında ele alındı. Kurul, son toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını değerlendirerek bazı dizi ve filmlere ceza kesti.

Edinilen bilgiye göre, yasayı ihlal eden sorunlu bölümleri nedeniyle daha önce defalarca yaptırım uygulanan Çukur dizisi bir ceza daha aldı. Genellikle şiddet içerikli görüntülerinden dolayı cezalandırılan Çukur'a bu kez alkollü içkileri özendirici sahneleri sebebiyle yaptırım uygulandı. RTÜK, diziyi yayınlayan Show TV'ye, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu'nun 6. maddesinde yer alan "Televizyonlarda yayınlanan dizi, film ve müzik kliplerinde alkollü içkileri özendirici görüntülere yer verilemez" hükmünü ihlalden üst sınırdan para cezası verdi.

RTÜK izleme uzmanları, Yasak Elma dizisine de filmde aile kurumunu hiçe sayan bazı sahnelerin 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesine göre toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Ayrıca toplantıda, TLC kanalında yayınlanan ölülerle ya da ruhlarla konuştuğunu iddia eden medyumun yer aldığı "Long Island Medyumu" isimli programda mercek altına alındığı bilgisi edinildi. Bu kapsamda RTÜK, programın insanların inançlarının ve duygularının istismar edilerek batıl inançlara yönlendirildiği kanaatiyle TLC kanalına idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Öte yandan, Üst Kurul'da "Baskın 2" adlı filmde yer alan açık işkence görüntülerini yayınlayan BLD logolu televizyona, yabancı bir müzik klibindeki müstehcen sahneler nedeniyle Dream TV'ye, tüketicileri yanıltan tele pazarlama satışları gerçekleştirilen Shopping Channel'a, sağlık beyanı ile bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılan Vadim TV, Yasin TV, Nisa TV, Plus Musıc ve Karadeniz TV'ye, Haber Merkezi adlı programda sarf edilen, tarafsızlık ilkesini ihlal eden ve eleştiri sınırlarını aşan sözler nedeniyle KRT'ye, kumar oynamayı özendirici yayınları sebebiyle de S SPORT kanalına çeşitli cezai yaptırımlar uygulandı.

Kaynak: İHA