Tepki çeken görüntü! Dört yaşındaki yeğenine alkol içirip 'Afiyet olsun teyzeciğim' dedi

Sosyal medyada beğeni uğruna çocuklara alkol içirip paylaşımda bulunan yetişkinlerin sorumsuzluğu izleyenleri çileden çıkarıyor.

Sosyal medyada ilgi çekip, beğeni toplamak adına yapılan saçmalıklara bir yenisi daha eklendi. Söz konusu görüntünün nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor fakat şahsın, 4 yaşlarındaki bir kız çocuğuna alkol vermesi ve görüntüyü sosyal medya hesabında "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla paylaşması büyük tepki çekti.

ÇOCUĞA GÜLEREK "NASIL BEĞENDİN Mİ?" DEDİ

Görüntülerde çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada ortamdakiler "Dur dur verme" diye seslenirken, Tokay, "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.

Instagram'da 'Jiyan.Tokay' kullanıcı adını kullanan kadının biyografi kısmında, kendisini muhabir-sunucu olarak tanıttığı görülüyor.

İşte tepki çeken o görüntü: