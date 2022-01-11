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  3. Tepki çeken görüntü! Dört yaşındaki yeğenine alkol içirip 'Afiyet olsun teyzeciğim' dedi

Tepki çeken görüntü! Dört yaşındaki yeğenine alkol içirip 'Afiyet olsun teyzeciğim' dedi

Sosyal medyada beğeni ve ilgi çekmek uğruna yapılan saçmalıklara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, küçük yeğenini, içki sofrasına oturtup alkol içirtti. Elleriyle içki içiren kadın, çocuğa dönerek "Nasıl beğendin mi?" dedi.

Sosyal medyada beğeni uğruna çocuklara alkol içirip paylaşımda bulunan yetişkinlerin sorumsuzluğu izleyenleri çileden çıkarıyor.

Sosyal medyada ilgi çekip, beğeni toplamak adına yapılan saçmalıklara bir yenisi daha eklendi. Söz konusu görüntünün nerede ve ne zaman çekildiği bilinmiyor fakat şahsın, 4 yaşlarındaki bir kız çocuğuna alkol vermesi ve görüntüyü sosyal medya hesabında "Afiyet olsun teyzeciğim" notuyla paylaşması büyük tepki çekti.

ÇOCUĞA GÜLEREK "NASIL BEĞENDİN Mİ?" DEDİ

Görüntülerde çocuk, masa üstündeki rakı bardağını eline alıyor. O esnada ortamdakiler "Dur dur verme" diye seslenirken, Tokay, "durma" diyor ve elleriyle çocuğa içki içiriyor. Ardından da rakı içirdiği çocuğa, gülerek "Nasıl beğendin mi?" diye soruyor.

Tepki çeken görüntü! Dört yaşındaki yeğenine alkol içirip afiyet olsun dedi

Instagram'da 'Jiyan.Tokay' kullanıcı adını kullanan kadının biyografi kısmında, kendisini muhabir-sunucu olarak tanıttığı görülüyor.

İşte tepki çeken o görüntü:

Berkem Temizel
Gece Editörü
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