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  3. Tepki çeken görüntü! Ev sahibi, Suriyeli kiracılarına baltayla saldırdı

Tepki çeken görüntü! Ev sahibi, Suriyeli kiracılarına baltayla saldırdı

Olay, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde meydana geldi. Suriyeli kiracısına zam yapmak isteyen ev sahibi Naim A., zam bedelini fazla bulan Suriyeli ailenin evini bastı. O anlara ilişkin görüntü, izleyenlerin tepkisini çekti.

Olay, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Burç Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Ev sahibi Naim A. (92),  iki yıllık kiracılarının ödediği bin 200 lira'yı 3 bin liraya çıkarmak istedi.

Bunun üzerine Suriyeli aile ev arayışına girdi fakat bütçelerine göre daire bulamayan kiracılar, ev sahibinin getireceği zammı kabul etmediklerini ifade etti.

KİRACILARI UYURKEN DAİRENİN KAPISINI BALTAYLA KIRIP İÇERİ GİRDİ

Bunun üzerine 92 yaşındaki ev sahibi kiracılar uyurken dairenin dış kapısını baltayla kırıp içeriye girdi. 

Tepki çeken görüntü! Ev sahibi, Suriyeli kiracılarına baltayla saldırdı

Evdeki kapıları baltayla parçalayan yaşlı adam ve oğlu İhsan A. (65) gözaltına alındı.  Naim A. ve oğlu İhsan A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçundan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sev edildi.

Tepki çeken görüntü! Ev sahibi, Suriyeli kiracılarına baltayla saldırdı

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli baba ve oğlu "Konut Dokunulmazlığının İhlali" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden baba Naim A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken oğlu İhsan A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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