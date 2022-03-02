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Tepki çeken olay! Küçücük çocuklar "Savaşa hayır" dedikleri için Rus polisler tarafından gözaltına alındı!

 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı başkent Moskova'daki Ukrayna Büyükelçiliği'ne giden 2 anne ve 5 çocuk Rus polisler tarafından gözaltına alındı.

Tepki çeken olay! Küçücük çocuklar "Savaşa hayır" dedikleri için Rus polisler tarafından gözaltına alındı!

Rusya'nın Ukrayna yönelik saldırılarının en çok protesto edildiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus polisi, savaş karşıtı protestocuları gözaltına alıyor.

Moskova'da Ekaterina Zavizion ve Olga Alter isimli 2 anne, Sonya, David, Matvey, Liza ve Gosha isimli çocuklarını da alarak Ukrayna Büyükelçilik binası önüne gitmek istedi.

En küçüğü 7, en büyüğü 11 yaşında olan çocuklar "Savaşa hayır" yazılı pankartlar taşıyarak, Büyükelçilik binası önüne çiçek bıraktı. Bu sırada çevrede güvenlik önlemleri alan Rus polis ekipleri, 2 anne ve 5 çocuğu gözaltına alarak ekip araçlarına bindirdi. Karakola götürülen kadınlar ve çocuklar, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Tepki çeken olay! Küçücük çocuklar Savaşa hayır dedikleri için Rus polisler tarafından gözaltına alındı!

Olay Rusya'da büyük tepki topladı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan ise henüz olaya ilişkin bir açıklama gelmedi. 

Tepki çeken olay! Küçücük çocuklar Savaşa hayır dedikleri için Rus polisler tarafından gözaltına alındı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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