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  3. Tepki çeken tiktok videosu, Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Tepki çeken tiktok videosu, Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Adana'da Çoban Dede Türbesi içerisinde çekildiği öne sürülen Tiktok videosuna tepki yağdı. Paylaşımlarda türbede dini ögelerle dalga geçilmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada dolaşan tiktok videosuna tepki yağdı. Adana'da Çoban Dede Türbesi içerisinde çekildiği öne sürülen videoda dini simgelerle dalga geçilmesi dikkat çekti. Sosyal medyada kullanıcı adı Hazar Şeker olduğu öğrenilen bir kişi içerisinde Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya alacak şekilde Adana'da bulunan Çoban Dede Türbesi içerisinde Tiktok videosu çekti.

Görüntülerde açık kıyafetlerle türbeye giren şahıs elinde bir de dua kitabı olduğu görüldü. Daha sonra farklı mimikler yaparak arka planda duyulan Arapça ilahiye eşlik eden Şeker, türbeyi eğilerek öptü. Sosyal medya kullanıcıları paylaşılan Tiktok videosuna tepki gösterdi.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Tepki çeken tiktok videosu, Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Tepki çeken tiktok videosu, Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Tepki çeken tiktok videosu, Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Tepki çeken tiktok videosu, Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Tepki çeken tiktok videosu, Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

Tepki çeken tiktok videosu, Ramazan ayında dini hassasiyetleri alaya aldılar

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