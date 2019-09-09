Tepki çekmişti! Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlatıldı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kadıköy Anadolu Lisesindeki etkinlik ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni esnasında yapılan "etkinliğe" değinildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nin açıklamasında, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." denildi. LİSEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE SİMİT ATILDI! Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki ilk günleri için büyük bir heyecanla okula giden öğrenciler, beklemedikleri bir tepkiyle karşı karşıya kalmıştı. Kadıköy Anadolu Lisesi'ne ilk kez giriş yapan yeni öğrencileri, üst sınıflar simit atarak karşılamıştı. Yere atılan onlarca simit, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde büyük rezalet! Görüntüler sosyal medyada infial yarattı Etiketler : Kadıköy Anadolu Lisesi, video, simit



