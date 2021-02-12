Tepki çekmişti! Ünlü şarkıcı İrem Derici’ye para cezası kesildi

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin Caddebostan Sahili’nde arkadaşlarıyla maskesiz sosyal mesafesiz piknik yaptığı görüntü sosyal medyada tepki çekmişti. Yaptıkları paylaşımlarla duruma tepki gösteren sosyal medya kullanıcıl arı olduğu gibi sahilde birçok kişinin böyle oturduğunu ifade edenler de vardı.

İREM DERİCİ'YE 4 BİN 369 TL PARA CEZASI

İrem Derici'nin 10 Şubat Çarşamba günü Caddebostan Sahili’nde 6 arkadaşıyla maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaptığı görülmüştü. Kendisini görüntüleyen basın mensubuna, "Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" diyerek tepkisini dile getiren ünlü şarkıcıya, Kadıköy Kaymakamlığı sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği için 4 bin 369 lira para cezası uyguladı.

Kadıköy Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla ünlü şarkıcıya para cezası verildiğini açıkladı.

Kadıköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında şarkıcı İrem Derici ve arkadaşlarının Covid-19 tedbirlerinden olan sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal ederek sahilde piknik yaptıklarına ilişkin haberler yer almıştır. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü´nce yapılan araştırmalarda paylaşıma konu olan ve içeriği itibariyle Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlere aykırılık teşkil eden bu görüntülerin 10.02.2021 günü saat 18:30 sıralarında Caddebostan Sahili’nde çekildiği tespit edilmiştir. Yapılan tespitler çerçevesinde Kaymakamlığımızca yasak ihlalinde bulunan İrem Derici’ye toplamda 4.369TL idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Diğer şahısların kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir."

İREM DERİCİ KİMDİR?

Türk pop müziğinin sevilen ismi İrem Derici birçok hit şarkıya imza atmıştır. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin gündemini meşgul eden ünlü isim sivri diliyle de bilinir.

İrem Derici'nin detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İrem Derici Kimdir, Kaç yaşında? Nereli?