Sosyal medyada büyük tepki! Ünlü oyuncudan o soruya dikkat çeken yanıt

Hazal Kaya, bir derginin Instagram hesabının canlı yayına konuk oldu. Hazal Kaya, burada yöneltilen sorulara cevap verdi.

Ünlü oyuncu, oğlunun LGBTİ+ birey olması durumunda ne tepki vereceğinin sorulması üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

Instagram yayınında "Çocuğun LGBTİ+ birey olsa ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna ünlü oyuncu şu cevabı verdi:

"Bir tepkim olmazdı. Beni ilgilendirmez çünkü. Bu çok hassas benim için. Mesela benim ne tepkim olabilir? O benden başka birisi. Bence çocuklarımızla ilgili bunu anlamak durumundayız. O, benden başka bir birey. Ben değilim o. Onu yönlendirmek haddim değil. Özellikle ona özel bir konuda... Ben ancak bir ihtiyacı olursa yanında olabilir, elini tutabilirim. Ama hiçbir tepkim olmazdı. Çünkü haddim değil buna tepki vermek. Ben ona çok saygı duyuyorum. Çok seviyorum. Ne ihtiyacı varsa ona karşılık verebilirim. Yoksa tepkim olmaz."

Ünlü oyuncuya bu açıklamalarının sosyal medyada paylaşılması üzerine destek verenler kadar eleştirenler de oldu.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

Biz anne baba olarak dogru yolu göstermek zorundayiz burda medeniyet konusmasi yapalim derken kendimizden ödün vermeyelim ne diyelim o zaman Allah herkesin kalbine gore versin

Rabbim insana çocuk veriyorsa onu doğru yola yönlendirmeliyiz kendi doğrularını kabul edip hayatımıza devam etmemeliyiz bence.

Lgbt savunucusu gzone yayını na katılan birisinden çocuğun lgbti+ olsa ilk tepkin ne olurdu sorusuna "Karşı çıkardım" demesini beklemiyorsunuz her halde

Yine hazal kaya yine büyuk büyuk cumleler

Yanş illaha da ben medeniyim, açık görüşlüyüm gibi görünmek için kasmak...