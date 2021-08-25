Son dakika | Tepki gösterdi! Bakan Koca'dan 'aşı olmadığı' iddialarına sert yanıt

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 2 Twitter kullanıcısının iddialarına yanıt verdi.

Kendisinin ve ailesinin aşı olmadığına yönelik iddialara ilişkin açıklamada bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye’de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"

SİNOVAC'IN AŞISINI OLMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin merkezli SinoVac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının ilk dozunu 13 Ocak 2021 tarihinde, ikinci dozunun da 10 Şubat 2021 tarihinde olmuştu.