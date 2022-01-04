Son dakika | En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif Meclis'e sunuldu2022 İstanbul Gedik Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 201710495Programa damga vuran sözler! Şevki Yılmaz'dan sert tepki: "Bunların su kuyularına zehir katmayacağına garantiniz mi var?"Hz. Meryem'e ilişkin iğrenç ifadeler kullanan o ilahiyatçıya tepki yağıyor! Fatih Erbakan: Bu şahısların ilahiyat fakültelerinde yer alması ciddi bir tehlikedir2022 Yıldız Teknik Üni. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110110455Son dakika: 4 Ocak 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuKan donduran olay! Vicdansız dede, torununu av tüfeğiyle öldürdüİterbiyum ne demek, TDK'ya göre İterbiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Yıldız Teknik Üni. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 110110428Sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! 9 ameliyat geçiren Enes'ten haber var
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Programa damga vuran sözler! Şevki Yılmaz'dan sert tepki: "Bunların su kuyularına zehir katmayacağına garantiniz mi var?"

Programa damga vuran sözler! Şevki Yılmaz'dan sert tepki: "Bunların su kuyularına zehir katmayacağına garantiniz mi var?"

Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Caminin imamı ile müezzini devre dışı bırakılmış" diyen Yılmaz, HDP'nin tayin ettiği imamlarla cenazelerin defnedilmesinin bu ülke için çok büyük tehlike olduğunu söyledi.

Programa damga vuran sözler! Şevki Yılmaz'dan sert tepki: "Bunların su kuyularına zehir katmayacağına garantiniz mi var?"

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Akit yazarı Şevki Yılmaz,  burada HDP ve İSKİ'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Caminin imamı ile müezzinin devre dışı bırakıldığını belirten Yılmaz, HDP'nin tayin ettiği imamlarla cenazelerin defnedilmesinin Türkiye için büyük bir tehlike olduğunu vurguladı. 

"BUNLAR VATAN DÜŞMANIDIR"

Açıklamasında "İSKİ dahil su işlerinin tamamı vatanın ve canların emniyeti için DSİ'ye bağlanması lazım. Ben İstanbul'da Ankara'da oturanların canları için güvenemiyorum. Neden? Bu adamlar öyle yerleştiler ki İSKİ'ye HDP doldu, HDP." ifadelerini kullanan Akit yazarı Şevki Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların su kuyularına zehir katmayacağına garantiniz mi var? Bunlar vatan düşmanıdır. Aker, Türk, Kürt düşmanıdır. Zihniyetleri bellidir. Ermenistan'ı yeniden hortlatmak İsrail'i yeniden dünya devleti yapmak için bu terörü kullanıyorlar. Derhal hükümet bu emniyeti almalı. Tüm belediyelerdeki İSKİ'leri DSİ'ye bağlamalı. Ben bunu hükümete tavsiye ediyorum"

Tepki gösterdi! Şevki Yılmaz'dan çarpıcı İSKİ açıklaması: Bunların su kuyularına zehir katmayacağına garantiniz mi var

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT