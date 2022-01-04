Programa damga vuran sözler! Şevki Yılmaz'dan sert tepki: "Bunların su kuyularına zehir katmayacağına garantiniz mi var?"

İnternette yayınlanan bir programa konuk olan Akit yazarı Şevki Yılmaz, burada HDP ve İSKİ'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Caminin imamı ile müezzinin devre dışı bırakıldığını belirten Yılmaz, HDP'nin tayin ettiği imamlarla cenazelerin defnedilmesinin Türkiye için büyük bir tehlike olduğunu vurguladı.

"BUNLAR VATAN DÜŞMANIDIR"

Açıklamasında "İSKİ dahil su işlerinin tamamı vatanın ve canların emniyeti için DSİ'ye bağlanması lazım. Ben İstanbul'da Ankara'da oturanların canları için güvenemiyorum. Neden? Bu adamlar öyle yerleştiler ki İSKİ'ye HDP doldu, HDP." ifadelerini kullanan Akit yazarı Şevki Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunların su kuyularına zehir katmayacağına garantiniz mi var? Bunlar vatan düşmanıdır. Aker, Türk, Kürt düşmanıdır. Zihniyetleri bellidir. Ermenistan'ı yeniden hortlatmak İsrail'i yeniden dünya devleti yapmak için bu terörü kullanıyorlar. Derhal hükümet bu emniyeti almalı. Tüm belediyelerdeki İSKİ'leri DSİ'ye bağlamalı. Ben bunu hükümete tavsiye ediyorum"