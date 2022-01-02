Tepki gösterdi! Tevfik Göksu'nun açıklamaları sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan flaş iddia: CNN Türk yanıt verme hakkımızı engelliyor!

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen 'Ne Oluyor?' programına konuk oldu.

Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan personellerin bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiası üzerine başlatılan terör teftişine ilişkin konuştu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi.

"DİAYDER'İN PKK DESTEKLİ BİR DERNEK OLDUĞUNU SAĞIR SULTAN BİLE BİLİYOR"

Programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından belediyenin kaynaklarının derneklere ve vakıflara gitmeyeceğini söylediğini anımsatan Göksu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk olarak T3 Vakfı ile kavgaya girdi. T3 Vakfı Z kuşağımızın ideallerini, hedeflerini gerçekleştiren, Türkiye'ye İHA ve SİHA yapan, Türkiye'nin hem yerel hem milli değerlerini zirveye taşıyan vakfı bırakıp tercihini DİAYDER'den yana yapmıştır. DİAYDER'in PKK destekli bir dernek olduğunu sağır sultan bile biliyor."

DİAYDER'e kayıtlı İBB çalışanı 5 kişiden 3'ünün Temmuz ayında tutuklandığını belirten Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Göksu, "Peki Büyükşehir Belediyesi ne yapmış? Gazeteciler bu iddianameyi ortaya çıkardıktan sonra 'Aa yeni haberimiz oldu' dediler." ifadelerini kullandı.

Göksu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Binlerce polisimizi, askerimizi şehit eden, binlerce çocuğumuzu yetim bırakan, binlerce anneyi gözyaşına mahkum eden ve küresel emperyalizmin bu ülkedeki taşeronluğunu yapan bir örgütle iltisaklı bir dernekle nasıl iş birliği yaparsınız? İddianamenin içinde daire başkanı var, milletvekili var. "Bu kolileri, kartları alın götürün" diyorlar. Bu bir irade beyanı değil mi?"

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Göksu'nun konuşması üzerine açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun, programda cevap haklarının engellendiğini söyledi.

"CNN TÜRK YANIT VERME HAKKIMIZI ENGELLİYOR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcileri yayına bağlanmak ve cevap haklarını kullanmak istese de CNN Türk'ün taleplerini yanıtsız bıraktığını iddia eden Göksu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CNN Türk yine tek taraflı bir yayınla, yalan iddiaları yayınlıyor. Üstelik, yanıt verme hakkımızı da engelliyor. Tevfik Göksu’nun asılsız ve uydurma iddialarına yanıt vermek çok kolay. Yeter ki, cevap hakkımıza saygı duyun. Neden korkuyorsunuz?"