Tepki göstermişti! Muharrem İnce sözünü yuttu

Bir televizyon kanalında canlı yayınlı yayınlanan programa konuk olan Muharrem İnce, konuşmasının kesilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı yerlerdeki konuşmalarının gösterilmesine sinirlenmiş ve "Bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim" diyerek duruma tepki gösterip stüdyoyu terk etmişti.

Muharrem İnce, bugün aynı kanalda Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' isimli programa konuk oldu.

TEPKİ GÖSTERİP CANLI YAYINI TERK ETMİŞTİ

Mayıs ayında Haber Global'deki Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programına konuk olan Muharrem İnce, konuşması kesilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının verilmesine tepki göstererek canlı yayını terk etmişti.

İnce, konuya ilişkin olarak, "Birincisinde 'Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz' dediniz verdiniz. İkincisinde ben konuşuyorum burada 35 televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde habersiz tekrar, acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında 2 sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZÜNÜ YUTTU

Söz konusu açıklamaları günlerce konuşulan Muharrem İnce, bugün Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.

Muharrem İnce'nin programa konuk olması akıllara, "Bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim" sözünü getirdi.